Un dono per i bambini al reparto di Pediatria della Aou di Sassari. Giovedì 5 dicembre alle 18.30, nella sala consiliare del Comune di Porto Torres, l’associazione Gianni Fresu consegnerà all’ospedale di Sassari il materiale medico-sanitario acquistato grazie al ricavato dell’evento benefico “Uniti per inseguire un Sogno! - 8° Trofeo Gianni Fresu", organizzato a Porto Torres lo scorso mese di giugno. Per l’ottavo anno consecutivo l’associazione sportiva culturale no-profit ha scelto di destinare alla U.O.C. di Pediatria i proventi del torneo nato con lo scopo di sostenere i bambini meno fortunati e dedicato al ricordo del compianto Gianni Fresu, per oltre un decennio dirigente e allenatore del settore giovanile del Porto Torres Calcio.

Alla cerimonia di consegna parteciperanno i rappresentanti istituzionali del Comune, il presidente dell’associazione Salvatore Fresu, la vicepresidente Antonella Ruggiu e tutto lo staff di oltre trenta volontari dell'Associazione, il responsabile del reparto di pediatria Gianfranco Meloni insieme alla caposala Anna Maria Zara e ai rappresentanti della direzione generale della Aou, della Fondazione di Sardegna (partner dell’iniziativa), delle società calcistiche che hanno partecipato al torneo, dell'Associazione Italiana Arbitri sezione di Sassari (partner tecnico dell'evento). Grazie al ricavato raccolto nel corso del torneo e attraverso l'evento “Un calcio al bullismo", tenutosi sempre nel mese di giugno a Porto Torres, in accordo con l'equipe del reparto di Pediatria sono stati acquistati 3 lettini elettrici da visita, un carrello porta farmaci, un carrello portabiancheria e un'intera parete di arredamento con scaffalature, mobilia di ogni genere (armadi, colonne, cassetti) che verrà utilizzata per riammodernare e allestire l'intera sala medicazione del secondo piano del reparto. Il valore complessivo della donazione è di 12 mila euro, la più consistente, in termini economici, che l'Associazione Gianni Fresu sia mai riuscita a realizzare.

A partire dalla prima edizione del 2015, l’associazione ha raccolto oltre 40 mila euro utilizzati nel corso degli anni per donazioni alle scuole calcio locali e, soprattutto, per acquistare materiale medico di prima necessità e apparecchiature utili alle equipe mediche di Pediatria per effettuare esami diagnostici sui piccoli pazienti, eseguire prelievi e registrare dati.

