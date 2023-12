Rigenerazione Urbana “Habitat immaginari - Le Fermate Ospitali" è il titolo dell’iniziativa organizzata a Porto Torres nell’ambito del Progetto Gulliver, rivolto alle studentesse e agli studenti dell’Istituto “Mario Paglietti” e finalizzato a contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica.

Domani, sabato 16 dicembre, l'iniziativa promossa dalla compagnia teatrale Theatre en Vol, che coinvolgerà studentesse e studenti del liceo linguistico che valorizzeranno con disegni e dipinti le panchine della passeggiata coperta di via Mare. Il Comune di Porto Torres è partner del progetto, finanziato dalla Fondazione con il Sud – Impresa Sociale con I Bambini, insieme alla cooperativa sociale Airone (capofila), alle Unioni dei Comuni, alle istituzioni scolastiche, alle aziende di trasporto pubblico e agli organismi del terzo settore del Nord Sardegna.

Per dar vita al progetto, rivolto in particolare ai pendolari, si scelgono infatti luoghi simbolici legati al “viaggiare”: stazioni, fermate degli autobus, spazi di attesa e biglietterie che saranno rivisitati grazie a installazioni proposte dai giovani. Il progetto Gulliver, oltre a fornire supporto per l’apprendimento e il miglioramento del rendimento scolastico, offre un sostegno pedagogico e psicologico.

L'attività di recupero scolastico si svolge tutti i pomeriggi dal mercoledì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30. Lo sportello di ascolto è attivo ogni mercoledì dalle 9 alle 13, e quello di orientamento una mattina alla settimana con la presenza di due tutor educativi.

