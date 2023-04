Odissea per i sardi che si apprestano a trascorrere le vacanze di Pasqua fuori dall'Isola.

«Nella notte la traversata Genova-Porto Torres ha registrato l'increscioso fatto di vedere gli autotrasportatori privati delle cabine prenotate e costretti al passaggio ponte».

A denunciare la situazione di disagio il consigliere regionale dei Progressisti, Gianfranco Satta, che ha definito la grave criticità "inaccettabile".

Non solo i trasporti via mare, ma anche sui voli i problemi non sono mancati.

Il volo mattutino delle 7.05 dall'aeroporto di Alghero, direzione Roma-Fiumicino, «risulta l'unico volo rientrato indietro alla base dì partenza a causa del maltempo. Una scelta - aggiunge Satta - che ha causato enormi disagi e che dovrà essere approfondita nelle sedi opportune, essendo stata negata la possibilità di deviare su altri scali della Penisola».

L'argomento sarà posto all'attenzione dell'assessore ai Trasporti, Antonio Moro, e del presidente della Giunta regionale Christian Solinas con una interrogazione firmata dai Progressisti.

© Riproduzione riservata