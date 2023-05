Intervento di Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, nei vecchi alloggi popolari sul lungomare di Porto Torres. Nei giorni scorsi il sindaco Massimo Mulas aveva emesso una ordinanza che dichiarava l’inagibilità dell’appartamento situato al piano terra della palazzina a tre piani in via Trieste al civico 4, l’edificio di edilizia residenziale pubblica situato di fronte al porto turritano.

Il primo cittadino ordinava ad Area, proprietaria dell’immobile, di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza l’abitazione. Il provvedimento impediva all’occupante di soggiornarvi, vietando l’utilizzo del locale, in particolare della cucina, per qualunque funzione e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e, quindi, all'ottenimento di un nuovo certificato di agibilità.

L’ordinanza ha prodotto i primi effetti, con una prima risposta di Area, intervenuta per eseguire i lavori di messa in sicurezza del solaio interessato dal cedimento. Inoltre sono state effettuate ulteriori verifiche per analizzare lo stato della struttura di cui sono state ripristinate le condizioni di sicurezza.

All’interno dell’abitazione le squadre dei vigili del fuoco, intervenute per un sopralluogo, avevano rilevato che il solaio in cemento era risultato dissestato con cedimento, in alcuni punti, dell’intradosso con distacco di porzioni di pignatte e travetti.

