Doveva essere una tranquilla giornata di sole, un momento per godersi la domenica mattina sul lungomare Balai. Per una donna 82enne di Sassari però, la passeggiata nei luoghi più panoramici della città di Porto Torres si è trasformata in un incubo.

In compagnia del marito, poco dopo mezzogiorno, mentre camminava sulla pista ciclopedonale, nel tratto riservato ai pedoni in prossimità della località “Il Ponte”, la donna è inciampata in una delle tante buche simili a crateri, cadendo rovinosamente a terra e sbattendo il viso sulla pavimentazione sconnessa.

La pensionata è stata soccorsa subito da un passante che ha allertato il 118, mentre sul posto passeggiavano anche due operatrici sanitarie che, intervenute, hanno prestato le prime cure alla donna ferita prima di consegnarla ai medici dell’ambulanza accorsa presso i parcheggi del lungomare. Accompagnata all’ospedale del Santissima Annunziata, i medici le hanno riscontrato una frattura al setto nasale ed alcune escoriazioni.

In alcuni tratti della pista ciclabile che corre sul lato mare la pavimentazione ormai si è deteriorata e i rischi per ciclisti e pedoni sono inevitabili. L’amministrazione comunale ha avviato un piano per la manutenzione del percorso che collega le due chiesette di Balai, attraverso la posa di un massetto di calcestruzzo fibrorinforzato e di una nuova pavimentazione architettonica in materiale ecocompatibile.

