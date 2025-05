Una strada chiusa da cinque anni, con disagi per la viabilità, in entrata e in uscita da Porto Torres, e difficoltà per le attività economiche vicine.

Sono iniziati i lavori per asfaltare la via Ponte Romano, nel cuore della città e nei prossimi giorni, una volta terminati gli interventi, sarà riaperta al traffico.

Si tratta di una delle arterie nevralgiche che si collega al porto e alla zona industriale, interdetta alla circolazione dal giugno del 2020, quando durante i lavori per la posa della rete del gas era stata rinvenuta una porzione del pavimento di una lussuosa villa romana privata del terzo secolo.

La muratura circondava un mosaico una parte del mosaico policromo in buono stato di conservazione.

La Soprintendenza ai beni culturali ha disposto la messa in sicurezza del sito, a pochi passi dall’area archeologica di Turris Libissonis, uno dei centri di epoca romana tra i più importanti in Sardegna. Questa mattina l’intervento per asfaltare la strada in via definitiva e consentire la circolazione dei mezzi, dopo l’apertura del cantiere grazie alle risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale.

