Il Comune di Porto Torres, socio fondatore della Fondazione Sardegna Isola del Romanico che ha l’obiettivo di far conoscere, promuovere e rafforzare le attività dell’Itinerario del Romanico in Sardegna, in cui è inclusa la basilica di San Gavino, invita gli operatori dell'accoglienza ad aderire al progetto innovativo “Locande del Romanico”.

Il progetto, infatti, si rivolge agli operatori dell’accoglienza – ristoratori, albergatori, gestori di B&B e agriturismi – attivi nei “paesi del Romanico”, con gli obiettivi di indurre i turisti dei siti del Romanico a visitare i paesi, a trattenersi nelle strutture ricettive locali potenziare e qualificare anche culturalmente i servizi ai viaggiatori, per informare, promuovere e stimolare il soggiorno, dare valore al tessuto produttivo del territorio, sino a consolidare un sistema di accoglienza qualificata nei paesi del Romanico, in cui il patrimonio storico e architettonico dialoga con l’identità locale. La basilica romanica, la più grande in Sardegna, rappresenta uno dei tanti monumenti attrativi e di grande valore storico.

