Gli studenti e le studentesse delle quarte e quinte elementari di Porto Torres metteranno il primo mattone del "Cantiere delle famiglie Accoglienti" che sta per essere avviato dal Comune. Con un avviso pubblicato oggi, ai bambini e alle bambine delle scuole cittadine viene chiesto di disegnare il logo del progetto che intende promuovere in città l'istituto dell'affidamento familiare: l'obiettivo è creare una rete di nuclei in grado di aiutare, sostenere e accogliere ragazzi che, per vari motivi e per un tempo limitato, non possano stare nella famiglia di origine o abbiano bisogno di supporto dal punto di vista educativo.

Il concorso “Crea Logo Affido” è rivolto quindi alle classi quarte e quinte dei circoli scolastici, comprensivi 1 e 2, ed è stato promosso per stimolare la capacità di intuizione e la fantasia degli alunni utilizzando la forma artistica a loro più congeniale. I partecipanti dovranno disegnare il logo anche creando un personaggio di fantasia, che possa veicolare obiettivi e contenuti del progetto "Affido" dei Servizi sociali comunali. Viene lasciata totale libertà per quanto riguarda il soggetto e sarà possibile utilizzare qualsiasi tecnica di realizzazione e colorazione. Il disegno dovrà essere realizzato utilizzando esclusivamente il format A4 scaricabile dal sito istituzionale. Le classi potranno aderire al concorso inviando una e-mail al Comune con oggetto "Concorso Crea Logo Affido", entro il 14 maggio.

La mail dovrà contenere, a pena esclusione, nome dell’Istituto e della classe partecipante, nome, cognome, e-mail e recapiti telefonici dell’insegnante referente e massimo due disegni elaborati dalla classe nel format A4 dedicato, compilato in ogni parte. Gli elaborati ricevuti saranno valutati da una commissione comunale composta da assistenti sociali, educatori professionali, sulla base dei criteri di originalità, disegno, adesione al tema del concorso. La classe che avrà sviluppato il logo vincente riceverà materiale scolastico e cancelleria del valore di 200,00 euro da ritirare secondo le indicazioni che verranno fornite successivamente.

Tutti i disegni realizzati dalle classi partecipanti al concorso, saranno caricati sulla pagina Facebook e Instagram dedicata al progetto "Il Cantiere delle famiglie accoglienti". «Questa amministrazione ha fortemente voluto che il consiglio comunale approvasse nei mesi scorsi il nuovo regolamento sugli affidi - spiega l'assessora alle Politiche sociali Simona Fois - con l'obiettivo di attivare una rete di famiglie che possano rappresentare un supporto ai minori in condizioni di disagio».

