Giovannino Madeddu, il più anziano barbiere della storia di Porto Torres e non solo, se n’è andato in silenzio a 97 anni dopo una lunga carriera da barbiere che lo ha visto in attività per oltre 80 anni. Aveva iniziato a prendere le forbici in mano all’età di 8 anni nel 1932 in una barberia in città, da lì era cominciata la sua formazione e il contatto con le persone, di tutte le età, al servizio di cittadini e di chi ricopriva incarichi istituzionali che provenivano da mondi diversi, dalla politica alla gente comune, Podestà, sindaci, segretari comunali e chiunque si trovava a passare lungo il corso Vittorio Emanuele.

Era conosciuto e stimato da un’intera comunità. Ha visto attraversare le diverse epoche che hanno caratterizzato Porto Torres, dal boom della zona industriale al suo declino, la crisi e la speranza di una rinascita. Tutti lo ricordano per la sua passione per il lavoro, e anche per la sua capacità di raccogliere le confidenze e le storie di tanti cittadini che si confidavano con lui quando si recavano nel suo locale di sua proprietà, aperto nel '70, non solo per un semplice taglio di barba e capelli. Una sorta di libro di storia, una testimonianza vivente di una città che ancora affronta difficoltà economiche e cerca nuovi orizzonti per trovare un futuro migliore.

© Riproduzione riservata