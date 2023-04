Più di quindicimila presenze agli eventi della Pasquetta turritana. Da mezzogiorno all'ora di cena nel centro della città di Porto Torres c'è stato un flusso continuo di presenze per seguire i sei appuntamenti musicali e gli altri eventi che hanno fatto da contorno al grande live di Enrico Ruggeri sotto la Torre.

In alcuni orari si sono registrate code agli ingressi della città da Sassari e Platamona. Nelle diverse piazze si sono esibiti Hélen’s band, Alenu ‘e sole band, Gabri DJ, Pirati & Panadas Funk, Noi e bò e il Duo Red. Ma c'è stato spazio anche per i balli itineranti del gruppo folk Etnos Li Bainzini, per la mostra statica a cura del Vespa Club Porto Torres, e per i gonfiabili dedicati ai più piccoli.

Curiosità intorno ai 12 asinelli bianchi dell'Asinara, tra cuccioli e adulti, realizzati in polistirolo resinato dalla Ditta Arcobaleno di Massimiliano Porcu con la collaborazione dell'azienda di traporti FG1 srls e con il prezioso impegno dei giovani turritani Martina, Antonio, Michele, Pinuccia e Antonella: questa installazione è stata realizzata di fronte ad Area Asinara, lo stand curato dall'ufficio turistico comunale gestito da Memoria Storica, per promuovere l'isola e tutte le sue opportunità, con il Parco nazionale e gli operatori accreditati.

Un centinaio di curiosi e appassionati si sono registrati nello stand per chiedere informazioni su escursioni e servizi per visitare l'Asinara. Isola protagonista nel giorno di Pasquetta anche dal punto di vista delle visite: il traghetto gestito da Delcomar ha viaggiato a pieno regime verso Cala Reale. Nel maxi schermo montato sotto la Torre sono state proiettate le immagini realizzate da Isolamea di Daniele Amato dedicate a 14 spiagge dell'isola e dieci del litorale di Porto Torres. Al termine dell'evento sono subito entrati in azione i mezzi di pulizia della società che gestisce il servizio di igiene urbana.

«Si può parlare di un'edizione di grande successo - dichiarano il sindaco Massimo Mulas e l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - insieme alla conferma che Porto Torres può raggiungere ottimi risultati quando punta sul gioco di squadra. Ringraziamo per questo i commercianti, le associazioni culturali e gli operatori del Parco per l'entusiasmo e l'impegno profuso nell'organizzazione dell'evento».

A contribuire al successo anche l’intervento puntale della Multiservizi e la presenza attenta di tutte le forze dell'ordine, in particolare della Polizia locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri. «Siamo già al lavoro per proseguire la stagione degli eventi con lo stesso entusiasmo», hanno aggiunto «le prossime tappe saranno una Festha Manna in cui abbiamo previsto di recuperare alcuni appuntamenti storici e l'estate turritana».

© Riproduzione riservata