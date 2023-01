Antemurale di Ponente ai nastri di partenza: a breve verranno avviati i lavori per la realizzazione dell’opera più importante dello scalo marittimo di Porto Torres.

Lo ha annunciato Natale Ditel, il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del nord Sardegna, intervenuto insieme al ingegnere Marco Mura, in occasione dell'incontro istituzionale sul tema "Razionalizzazione dei servizi di trasporto e interventi urgenti nell'area" alla presenza dell'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro. «I lavori per la realizzazione dell’Antemurale di Ponente cominceranno il primo marzo, - ha detto - un ritardo imputabile all’operazione di trapianto della posidonia ad opera dell’Università di Sassari, come richiesto dal Ministero dell’Ambiente».

Dopo anni di attesa si aprono i cantieri per avviare l’intervento da circa 30 milioni di euro, un prolungamento dell’antemurale di ponente di fondamentale importanza per lo scalo turritano, perché una volta completato renderà agevole l’entrata e l’uscita delle navi, riducendo l’agitazione ondosa nell’avamporto e nel porto interno.

