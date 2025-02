Il museo archeologico nazionale “Antiquarium Turritano” di Porto Torres si prepara ad accogliere i visitatori in occasione dell'8 marzo, la Festa della donna. La giornata, con ingresso gratuito per tutte le donne, prevede due visite guidate a tema sulla vita e l'evoluzione della donna in età romana attraverso i reperti esposti. La prima visita è in programma alle 11, mentre la seconda alle 15. Protagonista sarà la figura femminile in età romana, raccontata attraverso i reperti e gli oggetti legati alla filatura: pesi da telaio, fusaiole e aghi da tessitura. Saper filare era infatti una abilità richiesta alla brava matrona.

Nell’antica Roma, il comportamento delle donne “rispettabili” doveva adeguarsi ad un ideale femminile molto preciso, ovvero quello della matrona. Fin dall’infanzia le bambine venivano preparate a svolgere questo ruolo. Nella cerimonia degli sponsali, alla promessa sposa ancora bambina, veniva messo un anello al dito, dal quale si riteneva partisse un nervo che andava dritto fino al cuore. Per le visite è necessaria la prenotazione al numero 3386572476.

© Riproduzione riservata