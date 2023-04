C’era anche il Consorzio Porto di Alghero a Roma, nello storico Palazzo Colonna per l’evento dedicato al “Piano Strategico della Portualità Turistica”. Alla presenza della ministra del Turismo Daniela Santanchè e del presidente di Assonat, organizzatore dell'appuntamento, Luciano Serra, si è discusso della valenza in termini turistici dei tanti scali marittimi della Penisola.

Per il Nord Ovest Sardegna è intervenuto il presidente Giancarlo Piras, presente all'evento insieme a Nico Schiaffino (Nautica Stintino) e Antonello Caddau (Porto Torres), che ha posto in evidenza la presenza di un “Piano strategico della portualità dei porti turistici in Sardegna” che prevede anche, nell'ottica di quanto previsto dal convegno della Capitale, l'istituzione dell'albergo nautico diffuso.

Inoltre il presidente Piras si è soffermato sulla grande, e delicata questione delle concessioni demaniali nell'ottica dei mutamenti in vista per la normativa “Bolkenstein”. Porto di Alghero che sarà presente anche alle importanti fiere nautiche di Olbia e soprattutto di Palma di Maiorca dove, come accade ogni anno, si procederà alla promozione del territorio e delle sue eccellenze culturali, gastronomiche e naturalistiche, oltre che dei servizi offerti dalla portualità.

© Riproduzione riservata