«Non è più tempo di esperimenti o di soluzioni politiche “rattoppate” o “a tempo”. Abbiamo necessità di guide certe e competenti, presenti per tutta la durata del mandato amministrativo». Così il gruppo consiliare sardista di Porto Torres, Bastianino Spanu e Alessandro Pantaleo che, insieme al segretario cittadino Psd’Az, Adriano Solinas lanciano l’allarme sulla manacanza di governance nel Parco nazionale dell’Asinara e da tre anni, dal 15 gennaio 2020, anche del consiglio direttivo, organi determinanti nella programmazione per i fondi Pnrr e nella progettazione nazionale e comunitaria. I consiglieri comunali Spanu e Pantaleo premono affinchè si arrivi alla nomina di una guida del Parco. «Sintesi politica che non può prescindere dai criteri di competenza, esperienza, rappresentatività, conoscenza del territorio e degli operatori economici, capacità di leadership e di “fare rete”», sostengono i rappresentanti Psd’Az.

Sulla figura del presidente non ci sono dubbi che debba essere individuato tra i cittadini di Porto Torres. «Un profilo che per competenza tecnica e amministrativa, per esperienza lavorativa specifica, per esperienza politica e associativa, per curriculum vitae, per profonda conoscenza del tessuto economico, sociale e culturale turritano, possa ricoprire il delicato incarico politico e istituzionale di presidente del Parco Nazionale dell'Asinara e dell'Area marina protetta».

Nei prossimi giorni la Sezione Antonio Simon Mossa di Porto Torres chiederà un incontro urgente sul tema con il presidente della Regione Solinas.

