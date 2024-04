Stretta nel Comune di Stintino dove fuori dalle aree apposite non sarà consentito soggiornare in camper o roulette. La sindaca Rita Vallebella nei prossimi giorni firmerà l’ordinanza che vieta la sosta e il parcheggio notturno a tutti i veicoli, caravan e auto, lungo tutto il litorale, nella fascia oraria dalle 21 alle 7, per evitare la permanenza abitativa all’interno dei mezzi. La sosta dei camper, ma non il loro uso a fini abitativi o di campeggio, è consentito solo nelle aree autorizzate, come quella prevista nell’ampio piazzale davanti la spiaggia de Le Saline.

In virtù di tale provvedimento la Polizia municipale, in collaborazione con gli uomini della compagnia barracellare, è quotidianamente impegnata nel controllo del territorio e interviene in maniera tempestiva per allontanare i mezzi che violano le disposizioni di legge. L’ordinanza, come previsto stabilisce il divieto assoluto di sosta e parcheggio anche sulle dune e sulla zona predunale. Questo fenomeno è vietato dal Codice della Strada, che consente il parcheggio di questi mezzi ma non il loro uso a fini abitativi o di campeggio, se non nelle aree dove è espressamente consentito.

«Non si tratta di un provvedimento contro i camperisti, categoria degna di rispetto come altri visitatori del nostro territorio, - spiega la sindaca Rita Vallebella – ma purtroppo ancora non disponiamo di un’area attrezzata per ospitare tali mezzi. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di creare apposite aree attrezzate che consentono ai turisti di poter fruire di idonei spazi, attrezzati anche per il rifornimento dei mezzi e per gli scarichi, nel totale rispetto delle norme vigenti, facendo di Stintino una città accogliente per chi sceglie il turismo camperistico».

