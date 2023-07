È ancora polemica sui parcheggi gratis lungo le spiagge algheresi.

I parcometri sono fuori uso da mesi in attesa che arrivino le nuove apparecchiature digitali e l’opposizione di centrosinistra ha già deciso di rivolgersi alla Corte dei Conti, anche perché nell’ultima determinazione dirigenziale si legge chiaramente che “la mancata installazione ovvero la sostituzione dei parcometri obsoleti e vetusti sta arrecando grave danno all’Ente oltre che un mancato introito per la sosta dei veicoli nei parcheggi a pagamento”.

Per i consiglieri di minoranza si tratta di una «chiara e manifesta ammissione che smentisce l’imbarazzante tentativo dell’assessore Piras di mischiare numeri e carte sul tema. Dopo quattro anni di proclami la responsabilità politica di questo danno è tutta in capo al sindaco e all’assessore Piras, pervenuti solo per l'aumento delle tariffe e il peggioramento complessivo del servizio. Alla luce di quanto riportato in determina si rafforza la nostra intenzione, una volta avuti i documenti dell’accesso agli atti, di segnalare la vicenda alla Corte dei Conti», dicono gli avversari politici del primo cittadino Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi, domandandosi pure se, «dopo un ritardo di quattordici mesi permangano i presupposti di “urgenza” per procedere ad un affidamento diretto e senza la comparazione di alcuna offerta».

© Riproduzione riservata