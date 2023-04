Interviene Flavio Sensi, direttore generale della Asl, in merito al sopralluogo della consigliera regionale Desiré Manca all’ospedale Civile di Alghero.

Nel tentativo di di fare chiarezza sull’istituzione della nuova struttura nel reparto di Chirurgia, il manager dell’azienda sanitaria ci tiene a spiegare che il nuovo team di Endoscopia, Week Surgery e Chirurgia Ambulatoriale, nato in collaborazione con l’Aou, è formato da due medici esperti e da altri due giovani chirurghi in formazione e affianca lo staff della Chirurgia Generale, «composto da altri quattro medici – aggiunge Sensi - che in maniera integrata garantiscono le attività specialistiche necessarie al funzionamento dell’ospedale Civile».

Il direttore fa anche sapere che il nuovo team ha come mission «l’interventistica mini-invasiva e l’utilizzo di tutte quello tecnologie, compresa la robotica, che una volta acquisite consentiranno di ridurre i tempi di degenza e di accrescere l’efficacia dell’operazione». La Chirurgia 2 si avvale di cinque posti letto della degenza ordinaria.

A giudizio di Flavio Sensi, in ogni caso, il sopralluogo dell’onorevole Manca sarebbe stato eseguito «senza alcuna autorizzazione, ignorando il diritto alla privacy dei pazienti e trascurando le linee guida aziendali in merito alle fonti di contaminazione infettiva all’interno delle strutture sanitarie». Ad accompagnare la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle è stato il dirigente medico Gioacchino Greco che, «appreso della presenza non autorizzata nei reparti ha fornito le corrette indicazioni di visita all’onorevole», chiude il direttore della Asl.

