È in programma per mercoledì 8 febbraio l’intervento di Abbanoa a Osilo per installare le nuove apparecchiature idrauliche sulle reti idriche delle vie Mentana, Amsicora e La Marmora.

Dalle 8.30 alle 17, informa la società, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nel centro abitato.

I lavori rientrano nel maxi appalto da oltre 7,4 milioni di efficientamento delle reti idriche in 15 Comuni della provincia di Sassari: oltre Osilo, sono interessate anche Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Giave, Muros, Nulvi, Thiesi, Ossi, Padria, Pozzomaggiore, Ploaghe e Tissi.

Si tratta di un ulteriore tassello nel piano di investimenti di Abbanoa in tutta la Sardegna dopo aver preso atto delle criticità evidenziate dai tecnici negli ultimi anni. Fra le priorità, la sostituzione delle vecchie condotte in polietilene, acciaio, ghisa grigia giunte ormai al termine della loro vita. Al loro posto saranno installate nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Le reti saranno dotate di pozzetti di scarico e sfiati, saracinesche di intercettazione, allacci nuovi alle utenze fino al rifacimento delle nicchie di collegamento all'esterno delle proprietà private. Inoltre, le nuove infrastrutture saranno tutte georeferenziate per una migliore gestione e una precisa individuazione una volta reinterrate.

(Unioneonline/s.s.)

