Orizzonte Comune cresce anche ad Alghero, con l’apporto di nuovi ingressi e prosegue la collaborazione con il sindaco sui tanti progetti nel settore turistico. Sabato mattina al Cafè Latino sui bastioni antichi c’era anche l’assessore regionale Franco Cuccureddu a discutere del futuro della destinazione, del rilancio delle città regie e del turismo family e accessibile. Sono intervenuti all’incontro assieme al coordinatore regionale del movimento politico Cuccureddu, il coordinatore provinciale Massimo Rizzu, i rappresentanti del circolo di Alghero, Antonio Cardin, Massimiliano Lepri e Sergio Grimaldi. Ospiti il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessore Enrico Daga.

Cardin, incalzato sulla posizione dell’unico consigliere comunale eletto nella lista di Orizzonte Comune, Christian Mulas, da poco passato al Psd’Az, si è limitato a dire che il suo comportamento è <in assoluto contrasto con quelli che sono i principi del partito e per noi è fuori da Orizzonte Comune e quindi la domanda semmai va posta al sindaco. Mulas è in maggioranza o in opposizione?>.



