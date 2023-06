Risponde ad una esigenza della collettività, una richiesta avanzata dalle famiglie di Castelsardo per un servizio all’infanzia in grado di soddisfare i bisogni della comunità.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Maria Capula ha approvato il progetto definitivo dell’asilo nido, una struttura che sorgerà nella frazione di Lu Bagnu, tra le vie Parigi e via Dublino, in un’area di proprietà del Comune, grazie all’aggiudicazione di un bando del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per la cifra di 972mila e 300 euro.

Un progetto innovativo ed eco-compatibile, un servizio presente in città per diversi anni, un edificio chiuso negli anni ’90 e che ora verrà realizzato con nuovi elementi di sicurezza e ad impatto zero.

Occuperà una superficie di circa 444 metri quadri che potrà accogliere circa 50 bambini.

Per il sindaco Antonio Maria Capula «questo importante risultato è stato possibile grazie anche all’impegno e alla professionalità dei professionisti dell’ufficio tecnico comunale».

