Fioccano i finanziamenti per l'amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò guidata dal sindaco, Michele Carboni.

Nel piccolo paese del Monte Acuto è, infatti, arrivato un contributo ministeriale di 85mila euro circa per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Nel centro del Monte Acuto si terrà venerdì 27 gennaio, in concomitanza con il "Giorno della Memoria", la proiezione del film "Jojo Rabbit". L'evento, che avrà inizio alle 17.30, è organizzata dall'Associazione culturale Rundines.

Per la stessa tipologia di intervento, anche Bulzi, centro dell'Anglona, ha ricevuto un contributo ministeriale di 84mila euro. Ad annunciarlo è stato il sindaco, Nardo Obinu, che dichiara: «Vista l'imminente scadenza per la presentazione dei progetti, stiamo programmando l'intervento».

