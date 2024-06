Oggi per il secondo giorno la nave Moby Cin Tirrenia non ha effettuato la corsa Genova-Porto Torres. La Moby Wonder è rimasta bloccata per problemi tecnici nel porto di Ajaccio e la compagnia non ha assicurato la corsa nelle due giornate di domenica 9 e martedì 11 giugno.

Malgrado la richiesta anche della Filt Cgil Sardegna a nome del segretario Arnaldo Boeddu nessun provvedimento è stato preso affinché questa decisione venisse ritirata. Secondo il leader sindacale «non c’è stata alcuna iniziativa da parte della Regione», sostiene «ma quanto accaduto domenica e martedì potrebbe essere solo un assaggio di un disastro ben più grave che potrebbe nuocere, non solo al territorio e alle imprese, ma potrebbe interessare e coinvolgere anche i livelli occupazionali».

Per questa ragione, il segretario Boeddu ritiene indispensabile un immediato tavolo di confronto in maniera da comprendere non solo le motivazioni della scelta che, sotto l’aspetto puramente normativo, è legittima ma potrebbe danneggiare il territorio del Nord-Ovest.

«Se ci fosse stato bisogno di una ennesima prova che il libero mercato di per sé non è sufficiente a garantire ciò di cui i sardi hanno bisogno, non solo rispetto alla continuità territoriale aerea, adesso è evidente a tutti – sottolinea Boeddu – che la convenzione Stato-Regione deve essere rivista e deve tenere conto delle specificità e dei bisogni delle persone, dei lavoratori e delle imprese».

