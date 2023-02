Attività sospese nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Alghero perché mancano medici.

Gli interventi sono stati messi in stand by, non c’è personale a sufficienza per garantire la necessaria assistenza ai pazienti.

Lo ha denunciato con un’interrogazione il vicepresidente della commissione Salute del Consiglio regionale, Daniele Cocco.

«Ad Alghero sono state sospese le attività della Chirurgia, e sono in grosse difficoltà anche i reparti di Oculistica, sia ad Alghero, sia a Ozieri», spiega il consigliere di opposizione. «Una situazione non più sostenibile derivante dall'ormai cronica carenza di personale, per cui molti reparti non sono più in grado di garantire i livelli minimi di assistenza sanitaria. Uno stato di emergenza più volte segnalato dagli stessi operatori sanitari che da anni sollecitano l'immissione in ruolo di nuovo personale ma totalmente ignorato dai vertici dell'Ares regionale».

In questi anni, evidenzia Cocco, «Ares ha approvato diverse graduatorie per l’assunzione di personale nelle varie strutture delle Asl dell’Isola, senza però assegnare sufficiente personale alle strutture dei distretti di Ozieri e Alghero. Una catastrofe sanitaria annunciata da tempo».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata