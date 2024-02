Il Parco di Porto Conte e l’Area marina protetta anche quest’anno aderiscono alla campagna di sensibilizzazione “M'illumino di meno 2024”, a partire da venerdì 16 febbraio.

Contribuiranno al risparmio energetico spegnendo le luci e riducendo il consumo, ma soprattutto coinvolgendo i visitatori dell’EcoMuseo. In particolare, nella giornata di venerdì, presso il Mase, e di sabato 17 e domenica 18 presso Casa Gioiosa, Prigionette, Mase e Maps, gli ospiti verranno sensibilizzati sulle buone pratiche per il risparmio energetico con un'iniziativa in collaborazione con Beghelli ed Elcom, che omaggeranno di una lampadina a Led i primi 15 visitatori di ogni giornata.





