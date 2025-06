La Colla Castellera "Los Mataresos de l'Alguer" ha attivato un progetto di cooperazione con due colles catalane per riportare i castellers in città, 25 anni dopo l'ultima visita.

Il progetto, che ha una portata storica nell’ambito della cultura castellera e dei rapporti tra Alghero e il resto dei Paesi Catalani, nasce dalla collaborazione con la Colla Castellera dels Xics de Granollers, con cui i Mataresos hanno partecipato al Concorso dei Castells di Tarragona a ottobre 2024. In occasione del Concorso, i Mataresos hanno potuto intessere rapporti con i Castellers de Sants, una delle Colles più forti della città di Barcellona, i quali hanno espresso la volontà di visitare la città catalana in Sardegna.

Il risultato di questi contatti tra colles ha prodotto il progetto finale "Castells ad Alghero", grazie al quale quest'anno, per la prima volta nella storia, si sono esibiti in occasione del Focs de Sant Joan questo fine settimana e il bis sarà per le festività di Sant Miquel a settembre.

I Mataresos e i Castellers de Sants, noti anche come "Borinots", hanno tenuto una sessione di allenamento congiunta sabato pomeriggio sul lungomare di Barcellona, mentre domenica si sono esibiti per le vie di Alghero e sulla muraglia.

Per i Focs de Sant Joan, in occasione del rito del comparatico, i castellers si sono uniti alla processione e poi hanno realizzato un’ultima costruzione umana nella zona dove sono stati accesi i fuochi, sulla spiaggia del Lido, davanti al numeroso pubblico e a candidati e candidate pronti al salto, rigorosamente vestiti di bianco, coinvolgendoli in ogni momento del rito. I Focs di Alghero sono organizzati dalla Pro Loco Alghero Riviera del Corallo con il contributo di Comune di Alghero, Alghero Turismo, Regione Autonoma della Sardegna, Salude&Trigu, Fondazione di Sardegna, per la regia di Chiara Murru. Un evento popolare che è diventato un appuntamento irrinunciabile per dare il benvenuto all’estate con i migliori auspici. Il progetto dei castells nelle intenzioni dei Mataresos, non si limita al 2025, ma ha l'ambizione di diventare un appuntamento fisso, finalizzato a collocare Alghero sulla mappa mondiale della costruzione di torri umane. Un abbraccio tra due culture sorelle, un modo per tutelare la storia condivisa tra Alghero e la Catalogna. Gli interessati possono contattare il gruppo attraverso i social network o via email all'indirizzo mataresosdelalguer@gmail.com

