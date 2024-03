Nel comune di Tula riapre al pubblico la parte storica del cimitero cittadino che è stato interessato nei mesi scorsi da un profondo restyling che ha comportato una spesa complessiva di circa 185mila euro.

I lavori edili sono conclusi mentre nei prossimi giorni verranno sistemati dalla ditta incaricata gli arredi architettonici, tra cui le fontanelle in granito, rastrelliere porta scope e annaffiatoi e posizionate le nuove alberature. Il cimitero monumentale con le sue strutture di valore storico e culturale ritorna ad essere fruibile e accessibile sia per i cittadini che per i turisti.

«Restituiamo alla popolazione un camposanto più sicuro e più decoroso sia per i visitatori che per i nostri cari che vi riposano - ha detto il sindaco di Tula, Andrea Becca - ringraziamo i cittadini per la pazienza che hanno dimostrato durante il periodo di chiusura». All’interno tombe antiche e di pregio di famiglie note del paese di Tula.

