Ci vorrà ancora un anno e mezzo per completare l’ampliamento del palazzetto di piazzale Segni. Lo impongono i tempi tecnici per il nuovo bando dedicato al completamento dei lavori iniziati nel 2020 e che costeranno in tutto 13 milioni. «Entro il 20 settembre contiamo di aggiudicare i lavori col bando integrato per gli ultimi due lotti» ha detto l’assessora ai Lavori Pubblici Rosanna Arru nell'audizione alla Commissione comunale presieduta da Manuel Alivesi.

Il PalaSerradimigni sarà portato a 5.950 posti grazie al collegamento dei settori A, B e C (spariscono gli angoli) e all’innalzamento della struttura grazie alle sei torri di metallo che sono quasi ultimate.

La vecchia copertura sarà rimossa quando sarà piazzata quella nuova. Tempo di ultimazione dell’opera: un anno dalla consegna dei lavori, quindi se inizieranno entro la fine di quest’anno avverrà il miracolo della conclusione entro Natale 2024, altrimenti verosimilmente si andrà ai primi mesi del 2025. In ogni caso il campionato 2025/26 sarà per la Dinamo quello col PalaSerradimigni nuovo. E si spera anche con la riqualificazione delle palestrine che il Comune considererà nell’offerta delle imprese sul bando.

© Riproduzione riservata