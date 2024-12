Arriverà nelle casse del Comune di La Maddalena la ragguardevole cifra di un milione e mezzo di euro, quali arretrati di tributi comunali relativi a immobili che insistono nel territorio maddalenino, assegnati in uso all’Amministrazione della Difesa per i propri fini. A ciò si aggiunge un'entrata annuale di circa 150.000 euro. È questo il risultato di un accordo quadro, sottoscritto tra Amministrazione comunale, Demanio dello Stato e Ministero della Difesa.

Attraverso la sottoscrizione dell’accordo bonario della “tax compliance” dunque, a favore del Comune di La Maddalena vengono riconosciuti i tributi relativi agli immobili. «Questo nuovo protocollo cristallizza per l’ennesima volta» afferma il sindaco, Fabio Lai, «i fruttosi rapporti interistituzionali che l’amministrazione ha saputo mettere in campo durante questi anni. La nostra città, grazie ai numerosi accordi che abbiamo siglato, finalmente è entrata in possesso di beni inutilizzati da decenni, ha potuto realizzare nuove opere e oggi, con quest’ultimo protocollo, ha ottenuto anche un importante riconoscimento di tipo economico».

«Sicuramente», conclude il sindaco, «questa “tax compliance” è stato l’atto più complesso che abbiamo concluso, grazie al buon senso e alla professionalità di tutti gli uffici chiamati in causa».

