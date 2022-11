L’amministrazione comunale di Ittiri guidata dal sindaco Antonio Sau ha ottenuto degli importanti finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio. Uno di questi riguarda la zona di “Sa Teula” per il quale il comune ha avuto un importo di 450mila euro.

"I lavori di mitigazione che interesseranno la località di Sa Teula, area classificata a rischio frana, si configurano all'interno di una serie di interventi per i quali l’amministrazione ha eseguito degli studi per computare le azioni necessarie per la progettazione della messa in sicurezza delle aree del Comune di Ittiri caratterizzate da rischi ambientali – si legge in una nota del comune -. Obiettivo che in questi anni si porta avanti con operazioni sul territorio effettuate sia internamente che esternamente al centro abitato, attraverso le quali si intende potenziare la sicurezza di numerose aree da rischi idrogeologici, spesso di lunga data, che da tempo causano pesanti disagi”.

“Il territorio – prosegue il comune – presenta una molteplicità di aree interessate dai rischi sopra citati, che pertanto sono talmente vincolate da non risultare più fruibili, tanto da causare pesanti disagi alla popolazione, vale dunque la pena affrontare i lunghi procedimenti che portano alla realizzazione di opere di mitigazione, così da preservare complessivamente il territorio”.

Nei prossimi mesi, verrà implementato un nuovo progetto che prevede lavori mirati alla mitigazione del rischio di pericolosità per frana e fenomeni geomorfologici della zona.

“L’area di Sa Teula – prosegue il comune – è stata considerata da tempo, dopo accurate analisi ambientali, una zona ad elevato rischio di frana, pertanto, i lavori che verranno realizzati, andranno a disgaggiare i blocchi instabili e a stabilizzare l’intera cornice, consentendo di eliminare e ridurre notevolmente la pericolosità della stessa”.

Le opere di consolidamento riguarderanno il costone roccioso compreso tra l’agglomerato di case e il lago artificiale, i versanti della strada statale 131 bis per un tratto di circa 130 metri e il consolidamento dissesti in Via Togliatti.

Antonio Caria

