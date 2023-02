Possono entrare nel vivo i lavori di riqualificazione urbana di via Azuni, a Ittiri. Ciò grazie a un finanziamento ottenuto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sau di 270mila euro.

"Un’operazione urbanistica contornata da tanti aspetti migliorativi sulla viabilità, ma che anche in termini estetici vuole riproporre l’originaria e perfetta cornice tra basolato storico, Palazzo di Via Marini, e Piazza del Mercato, ricongiungendo così queste parti di città oltre che da un punto di vista funzionale anche da un punto di vista estetico architettonico, riportando questi luoghi alla loro originale bellezza - sottolineano gli amministratori -. I lavori riguarderanno più nello specifico una serie di accurati interventi ai fini della regolarizzazione del sottofondo stradale, il riutilizzo ed il riposizionamento dei basoli originali ove recuperabili e la sostituzione degli stessi con elementi di nuova fattura, del medesimo materiale, forma e finitura ove non siano recuperabili".

"Pertanto l’obiettivo sarà quello di ottenere una pavimentazione, compresa quella dei marciapiedi, che richiami esteticamente e funzionalmente l’originale, dall’aspetto uniforme e dalla superficie regolare, in modo da migliorarne da una parte la percorribilità ma soprattutto per ridare vitalità ad una via di notevole rilievo storico per Ittiri", aggiungono dal comune.

Oltre alla riqualificazione della pavimentazione, anche importanti interventi sui sottoservizi, che ormai si presentano ammalorati, e che storicamente hanno costretto a invasivi interventi, compromettendo il prestigioso manto stradale.

Il rifacimento di Via Azuni va di pari passo con altri interventi che hanno riguardato il restauro di tutte le piazze, vari tratti di viabilità tra cui Via Amsicora e Piazza del Mercato ed importanti interventi sui sottoservizi, come la realizzazione del vascone di contenimento acque sotto Piazza XXV Luglio, e le opere sui sottoservizi di Via Funtanedda.

