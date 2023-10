Triplo Plus è l'acronimo di TRasporti e collegamenti Innovativi e sostenibili tra Porti e piattaforme Logistiche, progetto finanziato dal Programma Operativo Italia Francia Marittimo 2014-2020.

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, a Livorno, ha accolto nei giorni scorsi l’evento finale di cui la Provincia di Lucca è capofila e che coinvolge anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (Livorno), Confindustria Centro Nord Sardegna, la società Lucense, l’Istituto di Linguistica computazionale del CNR della Liguria e la Camera di Commercio e dell’Industria del Dipartimento del Var, ente gestore del porto di Tolone.

Per quanto riguarda una delle aree-pilota, Sassari-Porto Torres, si è scelto un approccio dedicato all’analisi dei dati.

L'esame ha riguardato il “rumore” non solo determinato dall’intensità sonora della sorgente che lo produce, ma anche per come le persone lo percepiscono.

Per Porto Torres, sono state monitorate l’area portuale, il tratto di strada a quattro corsie verso Sassari e altre vie di collegamento tra i centri urbani. La sorgente individuata come maggioritaria nella componente di disturbo è risultata il traffico veicolare, con emissioni registrate sotto le soglie previste dalla normativa e percepite nel complesso come non critiche dai cittadini, con l’eccezione di alcune strade in entrambi i centri urbani per le quali sono stati segnalati elevati livelli di disagio.

Nel Porto di Tolone la Camera di Commercio e dell’Industria del Dipartimento del Var, in collaborazione con la Città Metropolitana di Tolone, ha installato sistemi ombreggianti, invitando contestualmente gli utenti in attesa di imbarco, tramite appositi pannelli informativi, a spegnere i motori delle proprie auto. L'altra azione è stata realizzata nel territorio di Capannori (Lucca): l’Amministrazione provinciale ha provveduto a far stendere dell’asfalto fonoassorbente in un tratto di strada particolarmente critico per il traffico merci.

