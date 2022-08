Un giovane di Alghero è stato arrestato dagli agenti del commissariato locale con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il ragazzo è stato fermato da una volante nei pressi di un supermercato della città. Era in auto e, nel corso del controllo, è risultato senza patente.

Non solo: il veicolo era anche privo di copertura assicurativa.

Ma i poliziotti si sono ulteriormente insospettiti per lo strano atteggiamento del giovane.

Alla fine, nel corso delle perquisizioni, sul posto e poi a casa, sono saltati fuori in totale 5 buste in cellofan trasparente contenenti quasi 4 etti di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e 250 euro in banconote di diverso taglio, probabilmente frutto di precedenti “cessioni” da parte del giovane.

A quel punto sono scattate le manette e i domiciliari.

Successivamente il Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto, ma considerato anche l’atteggiamento collaborativo tenuto dall’arrestato il giudice non ha ritenuto di dover applicare misure cautelari.

