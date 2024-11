Un’auto ribaltata sulla sede stradale con all’interno due ragazze, estratte dall’abitacolo e trasferite all’ospedale.

È il bilancio del grave incidente, che ha coinvolto una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Giulietta, accaduto poco dopo le 17 a Porto Torres, in via dei Corbezzoli.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, effettuata dai carabinieri della compagnia di Porto Torres, il conducente a bordo dell’Alfa Romeo, mentre procedeva da viale delle Vigne in direzione via dei Corbezzoli, nella manovra di svolta nell’incrocio verso via Falcone e Borsellino, ha tagliato la strada alla Fiat Panda.

Un impatto violento alla fiancata sinistra e la vettura si è ribaltata. All’interno due ragazze estratte dall’auto dai vigili del fuoco del distaccamento locale e poi affidate alle cure degli operatori sanitari dell’ambulanza Avis Porto Torres e del personale dell’Ats Sardegna. Sono state trasportate all’ospedale civile Santissima Annunziata. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Turbato il conducente dell’Alfa Romeo. Sul posto, oltre a due ambulanze, anche la pattuglia della polizia locale per disciplinare il traffico andato in tilt per oltre un’ora.

© Riproduzione riservata