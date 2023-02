Manca ormai poco ai festeggiamenti per il Carnevale e i paesi del Nord Sardegna si preparano con un ricco programma di appuntamenti.

A Torralba, la Pro loco e l’amministrazione comunale, quest’ultima guidata dal sindaco Pier Paolo Mulas, hanno organizzato per sabato 18 febbraio, a partire dalle 15,30 e con partenza da Piazza Marconi, la sfilata dei carri e delle maschere seguita dalla frittellata.

A Thiesi, con l’organizzazione della Pro loco e un contributo del comune e della Regione Sardegna, un primo appuntamento si è svolto ieri, nella sede della Pro loco, con la degustazione di fave e lardo. Domenica 19 febbraio dalle 15, con partenza da via Repubblica, ci sarà la sfilata di carri e maschere. Ci si sposterà, poi, nella sede della Pro loco per una serata all’insegna di musica, danze e frittelle per tutti.

Sarà Carnevale anche a Santa Maria Coghinas, centro dell’Anglona: giovedì 16 febbraio dalle 16.30, danze in maschera; sabato 18 febbraio dalle 15.30 ci sarà la sfilata del “Carnevale Cuzinesu 2023” che partirà dall’American Bar per arrivare alla piazze del Monumento ai Caduti.

Ricco il programma anche a Cheremule. L’amministrazione comunale presieduta dalla sindaca Antonella Chessa e l’associazione culturale Andala Noa hanno organizzato per sabato 18 febbraio alle 16 la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati seguita dalla frittellata. Alle 20, presso il centro sociale, sarà servita la favata. A partire dalle 22 è in programma un’animazione per bambini e un intrattenimento musicale.

© Riproduzione riservata