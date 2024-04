Non una giornata qualunque ma in occasione del Lions Day, la piazza d’Italia a Sassari si è riempita di tutte le iniziative che il club mette in pratica quotidianamente.

Una giornata pensata dal Lions Club International, la più grande organizzazione di Servizio umanitario mondiale, fondata nel 1917 da Melvin Jones, che conta 1 milione e 400mila soci. Oltre 200 operano nel nord dell’Isola.

Fulcro della manifestazione piazza d’Italia, animata dai soci del Comitato Lions Day Sassari della VII circoscrizione, zona A e C, presieduta da Vincenzo Carcangiu, e che ha visto la partecipazione dei Club di Alghero, Castelsardo, Florinas, Goceano, Ittiri, Ozieri, Porto Torres, Sassari Host, Sassari Monte Oro e il Leo Club Sassari Castello. L’evento si è svolto questa mattina dalle 9 alle 13 con la presentazione delle varie attività e con i saluti delle autorità civili, militari e religiose presenti.

Stand, campagne umanitarie realizzate in oltre 100 anni di vita, screening sul diabete, visita oculistica e dimostrazioni pratiche hanno fatto registrare numeri importanti di presenze e di utenti che non hanno voluto rinunciare a sottoporsi as alcuni test della salute.

Uno stand è stato dedicato all’Ambiente con piantine millifere per salguardare le api, mentre un altro stand era finalizzato al riciclo degli smartphone a favore di nuovi alberi da piantare. Presente anche un’associazione di volontari con una sede di rappresentazione all’Onu.

Durante l’evento è stata premiata, con un riconoscimento regionale, una giovanissima studentessa 14enne della scuola media Brunelleschi di Porto Torres, Sofia Serra, vincitrice del concorso "Un poster per la pace".

