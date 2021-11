La libertà l'hanno assaporata per la prima volta nella loro vita in Sardegna, nel cielo tra Villanova Monteleone e Pozzomaggiore che sovrasta la voliera gestita dall'agenzia Forestas nel cantiere di Monte Minerva. Hanno 18 mesi, sono due grifoni maschi nati in cattività in uno zoo tedesco e per questo sono stati chiamati Dresda 1 e Dresda 2.

I grifoni erano arrivati l'anno scorso nel centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai e sono stati rilasciati ieri dagli operai di Forestas e dagli allievi del corso di laurea magistrale in Wildlife management, conservation e control del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari.

La loro liberazione è un’attività di LIFE Safe for Vultures, progetto finanziato da LIFE 2014-2020, Nuovo Programma per l’ambiente e l’azione per il clima.

Il partenariato, di cui è capofila il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Sassari e che è composto da Agenzia Forestas, Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, Vulture Conservation Foundation ed E-Distribuzione, punta alla sopravvivenza a lungo termine del Grifone nell’isola anche attraverso azioni di restocking, con cui la Sardegna si accredita ulteriormente a livello internazionale: dopo Olanda e Spagna, anche un centro specializzato della Germania ha scelto l’Isola per liberare giovani esemplari.

