I Comuni di Bonnanaro, Torralba e Cheremule, in partenariato con Ali Assistenza Cooperativa Sociale, Associazione Culturale Andala Noa, Consulta giovanile di Cheremule, Asd Football Academy Meilogu e la Scuola Civica di Musica, hanno partecipato al bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il progetto "Younger Generations for future", un progetto di cittadinanza attiva, di protagonismo e co-progettazione in tema di politiche giovanili.

Il contributo richiesto dalle tre amministrazioni comunali guidate, rispettivamente, da Giovanni Carta, Pierpaolo Mulas e Antonella Chessa è di quasi 103mila euro.

"Il progetto presentato - fanno sapere le tre amministrazioni - prevede la realizzazione di attività, che puntano al protagonismo giovanile e al coinvolgimento di tutta la comunità educante, in un lavoro di co-working, che attraverso la metodologia dell'operativita' di strada e della peer education possa coinvolgere i ragazzi maggiormente a rischio di isolamento sociale, per valorizzare tutte le competenze e i talenti, mettendoli a disposizione dei territori".

"Il bilancio partecipativo e la disponibilità di budget specifici per i giovani nei bilanci comunali - proseguono i tre comuni - consentiranno loro di sperimentare un coinvolgimento attivo nella vita politica e istituzionale del territorio, individuando e coltivando il giusto terreno dei bisogni reali delle comunità".

"Stiamo entrando in una fase in cui va ripensata la politica e le scelte, che non devono fornire risposte solo da un punto di vista urbanistico ma di relazioni e dimensioni sociali, di aggregazioni umane, che vedano i giovani come protagonisti", concludono le tre amministrazioni.

