Giornata di relax, in giro in barca a vela, a bordo di “Chaplin”, lo scafo in legno varato nel 1974 dal famoso cantiere ligure Sangermani. È cominciato così il terzo giorno di vacanza in Sardegna per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Capo dello Stato è stato accompagnato in gommone fino alla barca di rappresentanza per un tour della baia di Porto Conte alla scoperta delle bellezze paesaggistiche della costa a nord di Alghero. Molti bagnanti della vicina spiaggia di Maristella hanno potuto vedere il presidente che lasciava il molo privato della foresteria dell'aeronautica militare per andare a raggiungere l’imbarcazione adibita all’istruzione velica dei cadetti.

In serata potrebbero arrivare in rada le navi scuola Palinuro e Amerigo Vespucci. Entrambe, infatti, risulterebbero in rotta verso il golfo di Alghero.

