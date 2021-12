E’ sotto “stretto controllo” il focolaio scoppiato e “immediatamente isolato” nella Clinica chirurgica dell’Aou di Sassari. I pazienti sono tutti vaccinati con doppia dose e positivi alla variante Delta: stanno bene, alcuni di loro hanno sintomi “modesti”.

E' quanto fa sapere l’Aou di Sassari, sottolineando che la situazione nella Clinica chirurgica “è sotto costante vigilanza e non desta preoccupazione”. Degli undici pazienti positivi, 4 si trovano in Malattie infettive, gli altri sette sono isolati in Clinica chirurgica: “A tutti sono stati fatti gli anticorpi monoclonali, un’ottima terapia che blocca l’evoluzione della malattia”, spiega Franco Bandiera, direttore sanitario dell’Aou di Sassari.

Tra gli operatori sanitari solo un caso di positività, un’operatrice sanitaria vaccinata con tre dosi che “sta bene e ha una carica antivirale elevata”.

“Abbiamo protocolli aziendali di sorveglianza sanitaria tra i più rigidi della Regione Sardegna”, spiega Bandiera, “purtroppo il virus ha delle peculiarità tali che comporta l'ingresso in ospedale di pazienti (come il signore che riteniamo essere il caso indice) che sono in fase di incubazione e il test molecolare non rivela subito la positività che emerge dopo qualche giorno”.

anche il Commissario straordinario Antonio Spano conferma che la situazione è “assolutamente sotto controllo” e “completamente diversa rispetto a un anno fa quando sono stati convertiti ben otto reparti e ricoverati nella fase più critica 250 pazienti Covid. Oggi abbiamo un solo paziente in terapia intensiva”.

Ad oggi nel reparto Covid di malattie infettive i pazienti sono 22, in terapia subintensiva sono 6.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata