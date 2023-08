Dopo quelli di Osilo e Stintino, apriranno lunedì 4 settembre gli ambulatori straordinari di comunità territoriali di Florinas, Porto Torres e Valledoria.

Negli Ascot, dedicati esclusivamente ai cittadini privi di medico di medicina generale residenti nel comune, sarà possibile richiedere prescrizioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari, certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

A Florinas l'Ascot sarà in via Grazia Deledda numero 1 e sarà attivo il giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 19. Quello di Porto Torres sarà in località Andriolu e sarà aperto il lunedì dalle 9 alle 13, il martedì e venerdì dalle 8.30 13.30, il mercoledì dalle 15.30 alle 19.30 e il giovedì dalle 15 alle 19. A Valledoria l'Ascot è stato allestito in via Caprera numero 40 e sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19, il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 13.30

© Riproduzione riservata