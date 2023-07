Una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari è intervenuta a Florinas, in località Su Padru, per un’esplosione in casa causata con tutta probabilità da una fuga di gas.

La proprietaria dell'appartamento è stata investita dalla fiammata e trasportata in ospedale dal 118 con l'elisoccorso.

Ingenti i danni in casa ma la stabilità della struttura per fortuna non è stata compromessa.

Sul posto i Carabinieri.

