Sono terminati, a Florinas, i lavori sulla strada "Coscore-Su pertusu".

«Un intervento necessario a seguito della frana causata dall'alluvione del novembre 2019, che ne aveva interrotto completamente il percorso - fanno sapere dall'amministrazione comunale dal sindaco Enrco Lobino -. Un intervento importante, non solo per il ripristino di quel tratto di strada, ma anche per riqualificare il tratto di coscore col manto stradale ormai compromesso».

Il finanziamento è arrivato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A breve il comune interverrà anche in Via Trieste, via Su furraghe, via Sa Serra, Piazza Emilio Lussu, Via S'ena, via Monte Pizzinnu, via Frassati e nel tratto iniziale di via Coscore.

