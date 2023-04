Spazio a 166 stalli per l’esercizio delle attività commerciali previste nell’ambito della Fiera di San Gavino a Porto Torres. In occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Turritani, in programma nelle giornate della Festha Manna, il Comune istituisce un’area dedicata al commercio su area pubblica con assegnazione degli stalli, tramite bando pubblico. Gli spazi individuati per la somministrazione di bevande e alimenti, attività d'ingegno e promozione del territorio sono compresi in alcune aree specifiche individuate dalla giunta comunale.

L’esecutivo ha fissato le linee di indirizzo del nuovo Regolamento per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica per le festività del patrono San Gavino. Ecco dunque il bando pubblico per l’assegnazione di 166 stalli per le attività commerciali nelle giornate ricadenti il sabato precedente alla Pentecoste, la domenica ed il lunedì successivo che quest’anno ricadono nei giorni 27, 28 e 29 maggio.

Le bancarelle, alcune con gazebo, potranno disporsi lungo Vittorio Emanuele, da piazza XX Settembre a via Ponte Romano, largo Sabelli comprese altre vie secondarie. Otto stalli saranno destinati esclusivamente ai chioschi che verranno ubicati nelle seguenti postazioni: due in via Migheli, una in prossimità della torre Aragonese, due vicino al Museo del Porto, due nella piazza Peppino Bazzoni Marinaru e uno presso lo Scoglio Ricco. Le domande dovranno essere presentate entro l’8 maggio prossimo.

