Chiusura di cinque giorni per un locale del centro storico di Sassari in cui la polizia locale ha rilevato una serie di violazioni delle norme anti-Covid.

Durante un controllo, gli agenti hanno scoperto una festa privata abusiva, in una saletta interna, con oltre 50 minorenni fra i 13 e i 17 anni. I giovani erano senza mascherina, ballavano assembrati ed erano oltre il numero previsto dalla normativa di contrasto al diffondersi del coronavirus.

La polizia locale ha così contestato la violazione di quanto disposto dall'ordinanza sindacale in materia firmata nei giorni scorsi: non c'era all'esterno il cartello che indicava il numero massimo di clienti ammessi, non c'era alcun controllo sul green pass, il proprietario era senza mascherina, così come la maggior parte dei presenti, che creavano assembramenti senza mantenere la distanza interpersonale obbligatoria.

A questo si aggiungono un'attività abusiva di locale di pubblico spettacolo, con l'assenza di agibilità e la mancanza della relazione sull'inquinamento acustico.

