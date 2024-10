Falliscono in toto i tentativi per aggiudicare i collegamenti marittimi di servizio pubblico con le isole minori della Sardegna. Oltre alle gare per La Maddalena e San Pietro, andate deserte pochi giorni fa, anche la procedura per garantire i collegamenti con l’Asinara si è conclusa con un nulla fatto.

Anche se la società Ensamar Delcomar, guidata da Franco Del Giuduce era stata la sola candidata, l’unica a rispondere positivamente alla precedente chiamata della Regione, l’offerta è stata giudicata “non conforme” dalla commissione di gara a seguito dell’analisi di alcuni punti, fra cui la mancata indicazione nel piano economico finanziario del valore di vita utile residua del traghetto.

Il servizio di continuità territoriale sulla linea Porto Torres- Cala Reale, oggetto del terzo lotto, era l’unico che attendeva di essere definito. Anche in questo caso la conclusione non è stata positiva. I collegamenti, probabilmente, verranno garantiti senza soluzione di continuità con una proroga a favore della Delcomar che offre il servizio di trasporto da e per l’Asinara attraverso il traghetto “Sara D”.

