Denuto aggredisce un agente a Bancali. Ieri mattina, un detenuto di origini africane, con problemi psichici, ha colpito con pugni e calci il poliziotto che lo stava accompagnando nei passeggi. Condotta violenta non nuova nei confronti del personale del carcere sassarese da parte dell'extracomunitario. L'agente è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, mentre restano incomprensibili i motivi dell'assalto.

A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria per voce di Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna del Sappe.

Il Segretario Generale del Sappe Donato Capece commenta l'episodio avvenuto nel carcere di Bancali e torna a denunciare: «La consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l’ordine e la sicurezza delle carceri sarde e del paese. Il personale di Polizia Penitenziaria è stremato dai logoranti ritmi di lavoro a causa delle violente e continue aggressioni. Ed è grave che, pur essendo a conoscenza delle problematiche connesse alla folta presenza di detenuti psichiatrici, le Autorità competenti non siano ancora state in grado di trovare una soluzione».

