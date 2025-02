Gianluca Mureddu, 39 anni, originario di La Maddalena, è il nuovo commissario straordinario del Parco Nazionale dell’Asinara. La nomina ormai ufficiale è avvenuta tramite decreto firmato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin. Laureato in Scienze biologiche molecolari, Mureddu è consigliere del direttivo del Parco nazionale di La Maddalena, un ruolo che gli ha permesso di intraprendere rapporti con l’Ente Parco Asinara e con il direttore Vittorio Gazale.

La nomina, espressione del gruppo di Fratelli d’Italia, arriva dopo un periodo complesso di mancanza di governance per il Parco, senza un presidente ormai da nove anni, privo di un consiglio direttivo dal 2020 e un direttore in prorogatio.

Mureddu dovrà affrontare una serie di questioni delicate e ferme al palo da troppo tempo, proprio per la mancanza della figura di un rappresentante legale, necessaria a firmare gli atti improrogabili, come il bilancio di previsione già redatto dagli uffici amministrativi dell’Ente e i disciplinari per il rilascio delle concessioni.

