È la Grotta di Nettuno il sito ambientale più visitato in Sardegna. Con oltre 227mila ingressi nel 2022, l’antro si conferma il più amato dai turisti di tutto il mondo.

Rispetto al 2019, quando i biglietti staccati erano 195.738, si è registrato un incremento del 16 per cento. Per la prima volta nella storia, dunque, lo straordinario complesso monumentale di Capo Caccia riesce a sfondare le duecentomila presenze. Merito di alcune migliorie strutturali apportate nel corso dell’anno, come la nuova illuminazione a led e la presenza della fibra che anticipa l'arrivo di nuove audioguide.

La grotta (foto Fiori)

Ma l'impennata di visitatori ha interessato anche il sistema museale cittadino. «È l'effetto dell'Alghero Experience, il progetto di promozione turistica realizzato dalla Fondazione e dal Comune, col contributo del Consorzio Turistico Riviera del Corallo», fanno sapere dagli uffici comunali. I numeri, anche qui, sono importanti: 10.941 i visitatori registrati al Museo del Corallo (+238% sul 2019), 5.666 quelli al Museo Archeologico (+140%); sempre in crescita i visitatori nelle aree archeologiche: 27.589 a Palmavera (nel 2021 erano stati 17mila) e 16.035 alla Necropoli Anghelu Ruju (+4,58%).

