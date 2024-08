Nuove risorse per i Piani personalizzati della Legge 162. Il Comune di Alghero, con una variazione al bilancio, ha reperito ulteriori quattrocentomila euro per andare incontro alle 224 nuove richieste di interventi a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave. L'Amministrazione, attraverso risorse di bilancio, riuscirà in questo modo a fronteggiare l’emergenza venutasi a creare con le nuove richieste giunte dalle famiglie algheresi.

«Una comunità che sta invecchiando con un incremento costante delle persone non autosufficienti deve avere la massima attenzione da parte dell'Amministrazione comunale e soprattutto regionale», afferma l'assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, che con il sindaco Cacciotto ha assunto l'impegno di risolvere il problema emergenziale. Il settore delle Politiche Sociali ha in carico 1.027 Piani personalizzati, a cui si sono aggiunti i nuovi 224 per i quali si è reso necessario intervenire reperendo immediatamente le risorse aggiuntive.

Ammonta così a 3.807.639, compresi i 400 mila euro stanziati dalla Giunta, l’importo dedicato ai complessivi 1.251 Piani. «Abbiamo voluto dare una risposta importante - aggiunge l'assessora Salaris che ha proposto la variazione al bilancio inclusa nella più ampia delibera approvata dalla Giunta, per accorciare i tempi di risposta, e soprattutto tenendo conto di una rinnovata attenzione che ci vede vicini alle famiglie e ai loro bisogni, attuando scelte precise e immediate come questa».





© Riproduzione riservata