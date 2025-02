È stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze relative ai contributi economici per i danni causati dal maltempo, nelle giornate del 20 e 23 dicembre, nel territorio comunale di Porto Torres.

La Regione ha prorogato a mercoledì 26 febbraio 2025 il termine per richiedere gli indennizzi per i danni al patrimonio privato provocati dalla forte di bufera di vento, per i quali la giunta comunale ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

Possono presentare domanda i soggetti privati che hanno subito danni alle abitazioni principali e ai beni mobili al loro interno, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive (escluse quelle afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico).

La documentazione informativa e gli allegati necessari per la presentazione della domanda sono disponibili sullo Sportello Unico dei Servizi della Regione Sardegna (SUS), nel quale sono descritte le fasi del procedimento.

